Чалов стал победителем в голосовании за лучшего молодого футболиста России

Теги фёдор чаловцска москваильзат ахметовмагомед-шапи сулейманов

Чалов стал победителем в голосовании за лучшего молодого футболиста России

Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал победителем в голосовании в номинации на премию Бышовца. Об этом сообщает официальный сайт Бышовца.

На втором месте оказался голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов. Третью строчку разделили хавбеки Магомед-Шапи Сулейманов и Ильзат Ахметов.

Отметим, что на премию были номинированы 27 футболистов. 

Премию организуют Профсоюз футболистов и тренеров. Награда названа в честь заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца и вручается лучшему игроку России до 21 года.

А еще: СМИ: Чалов будет признан лучшим молодым игроком России| http://soccernews.ru
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