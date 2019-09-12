Чалов стал победителем в голосовании за лучшего молодого футболиста России
Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал победителем в голосовании в номинации на премию Бышовца. Об этом сообщает официальный сайт Бышовца.
На втором месте оказался голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов. Третью строчку разделили хавбеки Магомед-Шапи Сулейманов и Ильзат Ахметов.
Отметим, что на премию были номинированы 27 футболистов.
Премию организуют Профсоюз футболистов и тренеров. Награда названа в честь заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца и вручается лучшему игроку России до 21 года.
А еще: СМИ: Чалов будет признан лучшим молодым игроком России| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4