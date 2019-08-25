Чалов: "Судейство? Нет особых претензий. Все было честно"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался по поводу победного матча своей команды с "Ахматом" (3:0) в рамках 7-го тура РПЛ.

В этой встрече футболист забил гол и сделал 1 ассист.

"До первого гола было очень сложно, но когда забили, раскрепостились. Потом у "Ахмата" был хороший момент. Только после второго гола стало полегче. Гол головой? Ребята уже подшучивали на эту тему, в частности, Дивеев. Спрашивали: "Ну когда уже забьешь головой?" Поэтому эта ответка ему.

Почему при третьем голе отдал пас? Думаю, на моем месте любой футболист поступил бы так же. У Влашича была хорошая позиция для того, чтобы забить

Судейство? Нет особых претензий. Швец считает, что судья помогал ЦСКА? Мне нечего ответить на это. Судья судил честно. В одном моменте он не дал карточку им, в другом нам. Все честно", - сказал Чалов.

В минувшем сезоне 21-летний форвард участвовал в 7 матчах в РПЛ, отметившись 3 голами и 3 ассистами.

ЦСКА с 13 баллами занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 7 очками расположился на 12 позиции.

В 8-м туре чемпионата России ЦСКА сыграет в гостях с "Арсеналом" Тула. Матч состоится 1 сентября. Начало - в 16:30 (мск).

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