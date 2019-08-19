Чалов, Тиль и Ларссон - в старте на матч 6-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА

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Чалов, Тиль и Ларссон - в старте на матч 6-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА

Тренерские штабы "Спартака" и ЦСКА огласили стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Влашич, Обляков, Ефремов, Кучаев, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Нисимура, Бистрович, Бийол, Шарлия, Карпов, Тикнизян, Марадишвили.

"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия (к), Айртон, Зобнин, Гулиев, Тиль, З. Бакаев, Шюррле, Ларссон.

Запасные: Ребров, Селихов, Рассказов, Кутепов, Баду, Ананидзе, Умяров, С. Бакаев, Мелкадзе, Ташаев, Мирзов, Мельгарехо.

Матч состоится сегодня, 19 августа, на "Открытие Арена". Начало - в 20:00 (мск).

ЦСКА с 10 баллами занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ после шести туров. У "Спартака" 8 баллов и 8 позиция в таблице.

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