Чалов вновь вызван в молодежную сборную России

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Чалов вновь вызван в молодежную сборную РоссииГлавный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов огласил список из 23 футболистов, которые вызваны на отборочные матчи чемпионата Европы-2021 с Польшей и Эстонией.

Стоит отметить, что в "молодежку" вновь вызван нападающий ЦСКА Федор Чалов, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.

Список игроков выглядит следующим так:

вратари: Денис Адамов ("Краснодар-2"), Александр Максименко ("Спартак"), Матвей Сафонов ("Краснодар").

защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Алексей Татаев ("Млада-Болеслав"), Николай Рассказов ("Спартак"), Никита Калугин ("Сочи"), Иван Лапшов ("Оренбург"), Данил Степанов ("Рубин"), Данил Круговой ("Рубин")

полузащитники: Артем Голубев ("Уфа"), Данил Глебов ("Ростов"), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Наиль Умяров ("Спартак"), Данила Уткин ("Краснодар"), Максим Глушенков ("Спартак"), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба - "Арсенал"), Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар")

нападающие: Вячеслав Грулев ("Динамо"), Федор Чалов (ЦСКА).

Матч Россия - Польша состоится 11 октября в Екатеринбурге. Поединок Эстония - Россия пройдет в Пярну.

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