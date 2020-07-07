Чалов вошёл в топ-10 бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России

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Чалов вошёл в топ-10 бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов отличился в матче 26-го тура РПЛ против "Ахмата" (4:0).

Этот гол стал для воспитанника армейцев 33-м в играх чемпионата России. По этому показателю он вышел на десятое место в истории клуба, обогнав Ролана Гусева.

Следующая цель ЧаловаСергей Игнашевич и Ивица Олич, которые делят восьмое и девятое место в списке лучших бомбардиров с 35 забитыми мячами в активе.

Что касается тройки лидеров, то в неё входят Вагнер Лав (85), Сергей Семак (68) и Сейду Думбия (66). 

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