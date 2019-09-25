Чалов вошёл в топ-7 лучших молодых игроков не из топ-5 лиг Европы

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов включён в рейтинг главных талантов не из топ-5 европейских лиг по версии британского интернет-издания 90min.com.

Помимо россиянина в топ-7 попали Рубен Диаш ("Бенфика"), Доминик Собослаи ("РБ Зальцбург"), Даниэль Ольмо ("Динамо Загреб"), Ловро Майер ("Динамо Загреб"), Эрлинг Холанд ("РБ Зальцбург") и Эдсон Альварес ("Аякс").

Отметим, что в текущем сезоне 21-летний Чалов забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах за ЦСКА.

Минувшим летом форвард мог перейти в "Кристал Пэлас", но английский клуб не смог удовлетворить финансовые требования армейцев.

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