Чалов вошёл в топ-7 лучших молодых игроков не из топ-5 лиг Европы
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов включён в рейтинг главных талантов не из топ-5 европейских лиг по версии британского интернет-издания 90min.com.
Помимо россиянина в топ-7 попали Рубен Диаш ("Бенфика"), Доминик Собослаи ("РБ Зальцбург"), Даниэль Ольмо ("Динамо Загреб"), Ловро Майер ("Динамо Загреб"), Эрлинг Холанд ("РБ Зальцбург") и Эдсон Альварес ("Аякс").
Отметим, что в текущем сезоне 21-летний Чалов забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах за ЦСКА.
Минувшим летом форвард мог перейти в "Кристал Пэлас", но английский клуб не смог удовлетворить финансовые требования армейцев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|ЛАСК Линц
|6
|13
|3
|Wolfsberger AC
|6
|12
|4
|Штурм Грац
|5
|9
|5
|Хартберг
|5
|8
|6
|Рапид Вена
|5
|7
|7
|Маттерсбург
|6
|6
|8
|Аустрия Вена
|5
|5
|9
|Ваттенс
|6
|5
|10
|Ст. Пелтен
|5
|5
|11
|Райндорф Альтах
|5
|4
|12
|Адмира
|6
|1