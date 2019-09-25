Чалов вошёл в топ-7 лучших молодых игроков не из топ-5 лиг Европы

Теги фёдор чаловрубен диашданиэль ольмоловро майерэрлинг холандэдсон альварес

Чалов вошёл в топ-7 лучших молодых игроков не из топ-5 лиг Европы

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов включён в рейтинг главных талантов не из топ-5 европейских лиг по версии британского интернет-издания 90min.com.

Помимо россиянина в топ-7 попали Рубен Диаш ("Бенфика"), Доминик Собослаи ("РБ Зальцбург"), Даниэль Ольмо ("Динамо Загреб"), Ловро Майер ("Динамо Загреб"), Эрлинг Холанд ("РБ Зальцбург") и Эдсон Альварес ("Аякс").

Отметим, что в текущем сезоне 21-летний Чалов забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах за ЦСКА.

Минувшим летом форвард мог перейти в "Кристал Пэлас", но английский клуб не смог удовлетворить финансовые требования армейцев.

Не пропустите: Стали известны имена претендентов на звание лучшего молодого футболиста года. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Московское "Динамо" вылетело из Кубка России

Московское "Динамо" вылетело из Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зальцбург Зальцбург 6 18
2 ЛАСК Линц ЛАСК Линц 6 13
3 Wolfsberger AC Wolfsberger AC 6 12
4 Штурм Грац Штурм Грац 5 9
5 Хартберг Хартберг 5 8
6 Рапид Вена Рапид Вена 5 7
7 Маттерсбург Маттерсбург 6 6
8 Аустрия Вена Аустрия Вена 5 5
9 Ваттенс Ваттенс 6 5
10 Ст. Пелтен Ст. Пелтен 5 5
11 Райндорф Альтах Райндорф Альтах 5 4
12 Адмира Адмира 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов