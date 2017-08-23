Чалов: "Восстановились после игры с "Уралом" и готовы побеждать "Янг Бойз"

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Чалов: "Восстановились после игры с "Уралом" и готовы побеждать "Янг Бойз"Нападающий ЦСКА Федор Чалов считает, что ему и его партнерам по команде не следует волноваться перед ответной игрой 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз".

Напомним, что первая встреча была за "армейцами" - 1:0.

"Надеюсь, получится удержать преимущество, которое мы добыли в Швейцарии. Нам нечего бояться. Мы готовы на все 100 процентов. Восстановились после игры с "Уралом" и готовы побеждать", - сказал он.

Напомним, что игра ЦСКА и "Янг Бойз" состоится сегодня, 23 августа. Начало встречи в 21.45 по московскому времени. | http://soccernews.ru

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