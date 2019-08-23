Чалов: "Я счастлив в ЦСКА, но в мечтах остаётся Англия"

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Чалов: "Я счастлив в ЦСКА, но в мечтах остаётся Англия"

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопросы о своём будущем в армейском клубе и возможности уехать в АПЛ.

"Возможность уехать в Англию была. В ЦСКА поступило официальное предложение, но в последний момент что-то не получилось. Желание уехать? Да, было. Я счастлив в ЦСКА, но в мечтах всегда было и остаётся желание поиграть за границей, в Англии. Всё-таки один из лучших чемпионатов в мире, если не лучший. 

"Челси"? В детстве импонировала эта команда. С возрастом детские влюблённости проходят. Сейчас ни за кого конкретно в АПЛ не болею. Думаю, там даже на последних местах клубы очень высокого уровня, с сильным подбором исполнителей. Когда на сборах играли с "Ньюкаслом", сразу было понятно: топ-команда.

Нервничал ли я? Старался воспринимать ситуацию философски: будь что будет. Если этот шанс не удалось использовать, значит, будет другой, позже. Для меня это стимул работать дальше, совершенствоваться, чтобы уже не только "Кристал Пэлас" обратил внимание, но и какой-то из топ-клубов", - сказал Чалов.

Напомним, что в последние дни английского трансферного окна "Пэлас" сделал предложение о покупке россиянина за 25 миллионов евро, но ЦСКА потребовал 30 миллионов.

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