Чалов забил за "Базель" во втором матче подряд
Фото: инстаграм Федора Чалова/Автор неизвестен
Российский нападающий "Базеля" Федор Чалов забил гол в матче 25-го тура чемпионата Швейцарии с "Лугано".
Форвард отличился на девятой минуте, открыв счет. Ранее он сделал дубль в матче 24-го тура с "Санкт-Галленом" (2:2).
В нынешнем сезоне 23-летний Чалов провел за "Базель" шесть матчей и забил три гола, а также отдал голевой пас. Напомним, что форвард арендован у ЦСКА.
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