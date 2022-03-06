Чалов забил за "Базель" во втором матче подряд

Фото: инстаграм Федора Чалова/Автор неизвестен

Российский нападающий "Базеля" Федор Чалов забил гол в матче 25-го тура чемпионата Швейцарии с "Лугано".

Форвард отличился на девятой минуте, открыв счет. Ранее он сделал дубль в матче 24-го тура с "Санкт-Галленом" (2:2).

В нынешнем сезоне 23-летний Чалов провел за "Базель" шесть матчей и забил три гола, а также отдал голевой пас. Напомним, что форвард арендован у ЦСКА.

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