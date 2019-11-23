Чалов зимой может перейти в "Челси"

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Чалов зимой может перейти в "Челси"

Ещё один клуб АПЛ включился в борьбу за нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, вслед за "Кристал Пэлас" и "Эвертоном" на россиянина нацелился "Челси".

"Синие" готовы купить форварда армейцев во время зимнего трансферного окна, если с них снимут запрет на регистрацию новичков.

Рыночная стоимость Чалова - 16 миллионов евро. В текущем сезоне он забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 22 матчах.

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