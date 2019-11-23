Чалов зимой может перейти в "Челси"
Ещё один клуб АПЛ включился в борьбу за нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, вслед за "Кристал Пэлас" и "Эвертоном" на россиянина нацелился "Челси".
"Синие" готовы купить форварда армейцев во время зимнего трансферного окна, если с них снимут запрет на регистрацию новичков.
Рыночная стоимость Чалова - 16 миллионов евро. В текущем сезоне он забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
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|12
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|3
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|12
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|Манчестер Сити
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|Шеффилд Юнайтед
|12
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|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
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|Брайтон & Хоув Альбион
|12
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|Кристал Пэлас
|12
|15
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|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
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|Норвич Сити
|12
|7