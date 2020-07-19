Championat.asia: пять игроков "Пахтакора" заразились коронавирусом

Пять футболистов ташкентского "Пахтакора" заразились коронавирусом. Об этом сообщает championat.asia.

По данным источника, игроки, сдавшие положительные тесты на коронавирус, отправлены на карантин. Сотрудники и тренерский штаб клуба прошли дополнительное тестирование на коронавирус, результаты которого станут известны в понедельник, 20 июля.



Отметим, 23 июля "Пахтакор" должен встретится с "Кокандом 1912" в матче 10-го тура чемпионата Узбекистана.

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