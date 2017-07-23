Чантурия: "Мой гол "Динамо"? Это был полунавес-полуудар"

Полузащитник "Урала" Георгий Чантурия рассказал о своем победном голе в ворота "Динамо" (1:0) в матче второго тура чемпионата России.

"Я очень счастлив, что вышел впервые за восемь месяцев без футбола. Сыграл минут 15, зато забил. Усердно тренируюсь каждый день, чтобы начать играть полный матч. Бил ли я осознанно? Это был полунавес-полуудар", - приводят слова хавбека российские СМИ.

Напомним, что Чантурия вышел на поле на 79-й минуте и через десять минут забил единственный мяч в этой встрече.

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