Чантурия о своей травме: "Вернусь еще сильнее"

Полузащитник "Урала" Георгий Чантурия обратился к болельщикам и одноклубникам, которые поддержали футболиста после того, как он получил повреждение передней крестообразной связки левого коленного сустава.

Игрок травмировался 1 апреля в матче 24-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:1).

"Хочу поблагодарить за поддержку болельщиков "Урала", своих партнеров по команде, руководство клуба, президента Григория Иванова. Надеюсь вернуться более сильным, чем был. Спасибо за все, я рядом всегда", - сказал он.

В этом сезоне 24-летний Чантурия провел 18 матчей в РФПЛ, в которых записал на свой счет три мяча и сделал одну голевую передачу.

Читайте: В матче с нереализованным пенальти и удалением "Урал" и "Рубин" поделили очки | http://soccernews.ru