Чартер сборной Шотландии опоздал в Москву почти на 45 минут
Самолет сборной Шотландии опоздал в Москву на 45 минут. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
"Чартер сборной Шотландии задержался, команда должна была прилететь в 18:50. Самолет приземлился в 19:34", - написала пресс-служба РФС.
Сегодня, в 20:15 у главного тренера национальной команды Шотландии Стива Кларка должна была пройти пресс-конференция в 20:15. Однако из-за опоздания встречу пришлось отложить на час.
Завтра, 10 октября, состоится матч Россия - Шотландия на стадионе "Лужники". Начало - в 21:45 (мск).
А еще: На матч Россия - Шотландия назначена бригада судей из Дании| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8