Чартер сборной Шотландии опоздал в Москву почти на 45 минут

Самолет сборной Шотландии опоздал в Москву на 45 минут. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Чартер сборной Шотландии задержался, команда должна была прилететь в 18:50. Самолет приземлился в 19:34", - написала пресс-служба РФС.

Сегодня, в 20:15 у главного тренера национальной команды Шотландии Стива Кларка должна была пройти пресс-конференция в 20:15. Однако из-за опоздания встречу пришлось отложить на час.

Завтра, 10 октября, состоится матч Россия - Шотландия на стадионе "Лужники". Начало - в 21:45 (мск).

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