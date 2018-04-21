Чаще "Вулверхэмптона" Чемпионшип выигрывали только четыре клуба

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Чаще "Вулверхэмптона" Чемпионшип выигрывали только четыре клуба

По итогам сегодняшнего игрового дня определился победитель Чемпионшипа. Им ожидаемо стал уверенно лидирующий "Вулверхэмптон".

"Волки" выиграли второй по силе английский дивизион в четвёртый раз в истории. 

Как сообщает Opta, только четыре клуба делали это чаще - "Лестер", "Манчестер Сити" (по 7), "Шеффилд Уэнсдей", "Сандерленд" (по 5).

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2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 34 52
8 Лестер Сити 34 44
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12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
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