Чаще "Вулверхэмптона" Чемпионшип выигрывали только четыре клуба

По итогам сегодняшнего игрового дня определился победитель Чемпионшипа. Им ожидаемо стал уверенно лидирующий "Вулверхэмптон".

"Волки" выиграли второй по силе английский дивизион в четвёртый раз в истории.

Как сообщает Opta, только четыре клуба делали это чаще - "Лестер", "Манчестер Сити" (по 7), "Шеффилд Уэнсдей", "Сандерленд" (по 5).

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