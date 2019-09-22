Часть игроков "Барселоны" потеряли доверие к Вальверде

Некоторые из футболистов "Барселоны" больше не верят в главного тренера Эрнесто Вальверде, сообщает ESPN.

По сведениям издания, наставник лишился доверия из-за неудачного старта команды в чемпионате Испании. "Барселона" набрала всего пять очков в семи матчах и выдала худший старт в Примере за последние 25 лет.

Вальверде тренирует "Барселону" с 2017 года. Под его руководством каталонский клуб дважды подряд становился чемпионом Испании.

Не пропустите: Вальверде сделал заявление о поражении "Барселоны" от "Гранады". | http://soccernews.ru