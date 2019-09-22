Часть игроков "Барселоны" потеряли доверие к Вальверде

9 Теги барселонаэрнесто вальверде

Часть игроков "Барселоны" потеряли доверие к Вальверде

Некоторые из футболистов "Барселоны" больше не верят в главного тренера Эрнесто Вальверде, сообщает ESPN.

По сведениям издания, наставник лишился доверия из-за неудачного старта команды в чемпионате Испании. "Барселона" набрала всего пять очков в семи матчах и выдала худший старт в Примере за последние 25 лет.

Вальверде тренирует "Барселону" с 2017 года. Под его руководством каталонский клуб дважды подряд становился чемпионом Испании.

Не пропустите: Вальверде сделал заявление о поражении "Барселоны" от "Гранады". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

zenden 1985
zenden 1985

Покупка Гризмана - ошибка, только суета от него. Про Месси пока нечего говорить, все таки после травмы. Защита - ужас. Не знаю за что в команде(да еще и дают играть в основе) держат Семеду и Лангле. Зря конечно Де Лигта не подписали. Фати слишком сыроват, много ошибок. Короче пока что мрак, но надеемся на лучшее!

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

В прошлом году, хоть что-то получалось в атаке, а сейчас это полный кабздец. 1 удар в створ ворот "супер" команде Гранады! Пора муравья гнать в шею!

Ответить
jugulator
Пьянь

В прошлом сезоне Месси тянул, вот и получалось в атаке. Сейчас пока некому.

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Прикинь, левоногого форварда ставит на левый фланг атаки. Какого хера тогда покупали, ведь знали что 80% голов он в Атлетико он забивал с любимой позиции Месси?

Ответить
jugulator
Пьянь

Гризманна брали типа как преемника Месси. Хотя в этом качестве его глупо рассматривать, так как возраст уже 28 лет. Но атака в любом случае нуждалась в усилении, а топовых форвардов на рынке было немного. Кроме Гризманна разве что Азар, но он в Реал всегда хотел.

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Месси надо выпускать с первых минут, а не со второго тайма. Месси придаёт не только уверенность и стабильность Барсе, а и сдерживает противника, которые боятся его как огня. А этот балбес, выпускает его когда команда противника уже впереди, и готова при выходе Месси ставить "автобус", чтоб защитить результат.

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Некоторые СМИ пишут, что Месси бастует, а травму он симулирует.

Ответить
jugulator
Пьянь

Я в это не верю, хотя в теории все может быть.

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Не знаю, но в интервью он открытым текстом заявил, что руководство Барсы, особо жопу не рвало, чтоб выкупить Нея в ПСЖ.

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон" вырвал ничью в матче с "Кристал Пэлас"

Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон" вырвал ничью в матче с "Кристал Пэлас"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов