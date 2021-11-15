Часть игроков "Манчестер Юнайтед" недовольны Сульшером

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Часть игроков "Манчестер Юнайтед" недовольны Сульшером

Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера/Автор неизвестен

Несколько футболистов "Манчестер Юнайтед" недовольны решениями главного тренера команду Уле-Гуннара Сульшера, сообщает ESPN.

По сведениям источника, наставник обещал игрокам, что будет чаще выпускать их на поле, но не сделал этого. Из-за обещаний Сульшера футболисты остались в команде. В их число вошли вратарь Дин Хендерсон, защитники Эрик Байи, Диогу Далот и Алекс Теллес, полузащитники Джесси Лингард, Донни ван де Бек и Хуан Мата, а также нападающий Антони Марсьяль.

"Манчестер Юнайтед", набрав в 11 матчах 17 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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