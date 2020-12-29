Часть клубов РПЛ предложила не переносить 23-й тур, а сыграть его на 4 дня раньше

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Часть клубов РПЛ предложила не переносить 23-й тур, а сыграть его на 4 дня раньшеНекоторые Клубы РПЛ выразили недовольство на предложением лиги перенести 23-й тур, сообщает "РБ-Спорт".

Напомним, об этом попросил главный тренер сборной России Станислава Черчесова.

Просьба была связана с тем, что сборную ожидает очень напряженный график. 24 марта сборная России сыграет с Мальтой отборочный матч ЧМ-2022, 27 марта состоится матч Россия – Словения, а 30 марта – Словакия – Россия.

Поступило предложение от ряда клубов сыграть тур раньше, 17 марта. Однако окончательно решение остается за РПЛ.

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