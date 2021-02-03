Частный самолет с Мертенсом на борту попал в происшествие
Форвард "Наполи" Дрис Мертенс попал в авиапроишествие. Частный самолет, на борту которого находился футболист, неудачно приземлился в Антверпене, сообщает Het Nieuwsblad.
Бельгиец вернулся на родину для дополнительного обследования в связи с вывихом лодыжки. По причине сильного ливня экипаж не смог удержать самолет в пределах взлетно-посадочной полосы. В следствии этого, произошел выезд на траву, где и произошла полная остановка. Футболист не пострадал и отделался легким испугом. Собака Мертенса, с которой летел игрок, тоже в порядке.
A private jet with Napoli forward Dries Mertens (and his dog) overran the runway of the Antwerp Airport on Saturday, where he was heading for his recovery from his ankle injury. Both were OK.https://t.co/829nZbHxx8 (@sportwereld_be) pic.twitter.com/XbyUGbPWNd— Vince Van Genechten (@VVGenechten) February 3, 2021
Напомним, в сезоне 2020/2021 нападающий провел 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.
Читать также: Сарри не будет тренировать "Наполи". Будущее Гаттузо под вопросом | http://soccernews.ru
главное
-
Кокорин сможет сыграть в матче с "Интером"
-
"Реал" лишился Азара на несколько недель
-
Италия берет славян, Испания почти ничего не потратила, у "Вест Хэма" самые большие цифры: как прошло зимнее трансферное окно
-
Трансфер Промеса в "Спартак" задерживается: названа причина
-
Опубликован календарь матчей 1/8 финала Кубка России
Лента новостей
-
"Спартак" на сборах сыграл в пейнтбол (видео)
-
Переход Фернандеша признан лучшим январским трансфером в истории АПЛ
-
Частный самолет с Мертенсом на борту попал в происшествие
-
"Милан" опубликовал заявку на Лигу Европы. Манджукич в списке
-
"Уфа" возьмет в аренду защитника "Сток Сити"
-
"Краснодар" огласил заявку на Лигу Европы
-
"Шахтер" проиграл словацкому клубу в товарищеском матче
-
Кокорин сможет сыграть в матче с "Интером"
-
Александр Мостовой взял интервью у Андрей Мостового из "Зенита"
-
Роналду, Левандовски и другие: IFFHS назвал сборную Европы по итогам десятилетия
-
"Реал" лишился Азара на несколько недель
-
Киевское "Динамо" огласило заявку на плей-офф Лиги Европы
-
Италия берет славян, Испания почти ничего не потратила, у "Вест Хэма" самые большие цифры: как прошло зимнее трансферное окно
-
"Тамбов" лишился еще одного футболиста перед возобновлением сезона
-
ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" поборются за Варана
-
Трансфер Промеса в "Спартак" задерживается: названа причина
-
Глава РФС оценил работу Черчесова в сборной России
-
"Шахтер" – "Мариуполь" – 2:2 (видеообзор матча)
-
Тедеско рассказал, почему перевел Зобнина в центр поля
-
"Шахтер" поборется с "Ювентусом" за бразильского таланта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18