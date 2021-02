Частный самолет с Мертенсом на борту попал в происшествие

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс попал в авиапроишествие. Частный самолет, на борту которого находился футболист, неудачно приземлился в Антверпене, сообщает Het Nieuwsblad.

Бельгиец вернулся на родину для дополнительного обследования в связи с вывихом лодыжки. По причине сильного ливня экипаж не смог удержать самолет в пределах взлетно-посадочной полосы. В следствии этого, произошел выезд на траву, где и произошла полная остановка. Футболист не пострадал и отделался легким испугом. Собака Мертенса, с которой летел игрок, тоже в порядке.

A private jet with Napoli forward Dries Mertens (and his dog) overran the runway of the Antwerp Airport on Saturday, where he was heading for his recovery from his ankle injury. Both were OK.https://t.co/829nZbHxx8 (@sportwereld_be) pic.twitter.com/XbyUGbPWNd