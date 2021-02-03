Частный самолет с Мертенсом на борту попал в происшествие

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Частный самолет с Мертенсом на борту попал в происшествиеФорвард "Наполи" Дрис Мертенс попал в авиапроишествие. Частный самолет, на борту которого находился футболист, неудачно приземлился в Антверпене, сообщает Het Nieuwsblad.

Бельгиец вернулся на родину для дополнительного обследования в связи с вывихом лодыжки. По причине сильного ливня экипаж не смог удержать самолет в пределах взлетно-посадочной полосы. В следствии этого, произошел выезд на траву, где и произошла полная остановка. Футболист не пострадал и отделался легким испугом. Собака Мертенса, с которой летел игрок, тоже в порядке.

Напомним, в сезоне 2020/2021 нападающий провел 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

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