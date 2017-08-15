"Чавес" - "Бенфика" - 0:1 (обзор)

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"Чавес" - "Бенфика" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча второго тура чемпионата Португалии между "Чавесом" и "Бенфикой".

Не пропустите: "Эшторил" и "Бенфика" побеждают во 2-м туре чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бенфика 34 82
2 Порту 34 76
3 Спортинг Лиссабон 34 70
4 Витория Гимарайнш 34 62
5 Брага 34 54
6 Маритиму 34 50
7 Рио Аве 34 49
8 Фейренсе 34 48
9 Боавишта 34 43
10 Эшторил 34 38
11 Дешпортиво Чавес 34 38
12 Витория Сетубал 34 38
13 Пасуш де Феррейра 34 36
14 Белененсиш 34 36
15 Морейренсе ФК 34 33
16 КД Тондела 34 32
17 ФК Арука 34 32
18 Насьонал 34 21
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