"Чавес" и "Тондела" сыграли вничью

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"Чавес" и "Тондела" сыграли вничью

В рамках восьмого тура чемпионата Португалии "Чавес" на своём поле поделил очки с "Тонделой".

"Чавес" - "Тондела"

Голы: Вильям, 14 - 1:0, Элдер Тавареш, 30 - 1:1.

Удаления: Пиус (19), Жоаузинью (56).

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5 Брага 7 12
6 Рио Аве 7 11
7 Белененсиш 7 10
8 Витория Гимарайнш 7 10
9 Дешпортиво Чавес 8 8
10 Фейренсе 7 8
11 Витория Сетубал 7 7
12 Боавишта 7 7
13 КД Тондела 8 6
14 Пасуш де Феррейра 7 6
15 Портимоненсе 7 6
16 Эшторил 7 6
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18 Дешпортиво Авеш 7 5
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