"Чавес" и "Тондела" сыграли вничью

В рамках восьмого тура чемпионата Португалии "Чавес" на своём поле поделил очки с "Тонделой".

"Чавес" - "Тондела"

Голы: Вильям, 14 - 1:0, Элдер Тавареш, 30 - 1:1.

Удаления: Пиус (19), Жоаузинью (56).

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