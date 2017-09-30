"Чавес" и "Тондела" сыграли вничью
В рамках восьмого тура чемпионата Португалии "Чавес" на своём поле поделил очки с "Тонделой".
"Чавес" - "Тондела"
Голы: Вильям, 14 - 1:0, Элдер Тавареш, 30 - 1:1.
Удаления: Пиус (19), Жоаузинью (56).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|7
|21
|2
|Спортинг Лиссабон
|7
|19
|3
|Бенфика
|7
|16
|4
|Маритиму
|7
|15
|5
|Брага
|7
|12
|6
|Рио Аве
|7
|11
|7
|Белененсиш
|7
|10
|8
|Витория Гимарайнш
|7
|10
|9
|Дешпортиво Чавес
|8
|8
|10
|Фейренсе
|7
|8
|11
|Витория Сетубал
|7
|7
|12
|Боавишта
|7
|7
|13
|КД Тондела
|8
|6
|14
|Пасуш де Феррейра
|7
|6
|15
|Портимоненсе
|7
|6
|16
|Эшторил
|7
|6
|17
|Морейренсе ФК
|7
|6
|18
|Дешпортиво Авеш
|7
|5