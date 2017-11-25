"Чавес" на выезде оказался сильнее "Белененсеша"

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"Чавес" на выезде оказался сильнее "Белененсеша"

В рамках 12-го тура чемпионата Португалии "Чавес" в гостях выиграл у "Белененсеша" со счётом 1:0.

"Белененсеш" – "Чавес" - 0:1

Гол: Матеус Перейра, 45 - 0:1.

Удаление: Йебда (87) - "Белененсеш".

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2 Спортинг Лиссабон 11 27
3 Бенфика 11 26
4 Брага 11 22
5 Маритиму 11 22
6 Рио Аве 11 17
7 Белененсиш 12 16
8 Дешпортиво Чавес 12 14
9 Витория Гимарайнш 11 14
10 Боавишта 11 13
11 КД Тондела 11 12
12 Портимоненсе 11 12
13 Пасуш де Феррейра 11 12
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