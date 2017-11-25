"Чавес" на выезде оказался сильнее "Белененсеша"
В рамках 12-го тура чемпионата Португалии "Чавес" в гостях выиграл у "Белененсеша" со счётом 1:0.
"Белененсеш" – "Чавес" - 0:1
Гол: Матеус Перейра, 45 - 0:1.
Удаление: Йебда (87) - "Белененсеш".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|11
|31
|2
|Спортинг Лиссабон
|11
|27
|3
|Бенфика
|11
|26
|4
|Брага
|11
|22
|5
|Маритиму
|11
|22
|6
|Рио Аве
|11
|17
|7
|Белененсиш
|12
|16
|8
|Дешпортиво Чавес
|12
|14
|9
|Витория Гимарайнш
|11
|14
|10
|Боавишта
|11
|13
|11
|КД Тондела
|11
|12
|12
|Портимоненсе
|11
|12
|13
|Пасуш де Феррейра
|11
|12
|14
|Фейренсе
|11
|11
|15
|Витория Сетубал
|11
|10
|16
|Дешпортиво Авеш
|11
|9
|17
|Морейренсе ФК
|11
|7
|18
|Эшторил
|11
|6