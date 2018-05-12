"Чавес" в результативном матче переиграл "Авеш"
В рамках заключительного 34-го тура чемпионата Португалии "Чавес" в гостях одержал волевую победу над "Авешом" со счётом 3:2.
"Авеш" – "Чавес" - 2:3
Голы: Жорже Феллипе, 5 - 1:0, Педру Тиба, 21 (пенальти) - 1:1, Балде, 22 - 2:1, Вильям, 89 - 2:2, Матеус Перейра, 90 - 2:3.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|33
|85
|2
|Бенфика
|33
|78
|3
|Спортинг Лиссабон
|33
|78
|4
|Брага
|33
|75
|5
|Рио Аве
|33
|48
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|33
|44
|8
|Витория Гимарайнш
|33
|43
|9
|Боавишта
|33
|42
|10
|КД Тондела
|33
|38
|11
|Белененсиш
|33
|37
|12
|Портимоненсе
|33
|35
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Морейренсе ФК
|33
|32
|15
|Фейренсе
|33
|30
|16
|Пасуш де Феррейра
|33
|30
|17
|Витория Сетубал
|33
|29
|18
|Эшторил
|33
|29