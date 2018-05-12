"Чавес" в результативном матче переиграл "Авеш"

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"Чавес" в результативном матче переиграл "Авеш"

В рамках заключительного 34-го тура чемпионата Португалии "Чавес" в гостях одержал волевую победу над "Авешом" со счётом 3:2.

"Авеш" – "Чавес" - 2:3

Голы: Жорже Феллипе, 5 - 1:0, Педру Тиба, 21 (пенальти) - 1:1, Балде, 22 - 2:1, Вильям, 89 - 2:2, Матеус Перейра, 90 - 2:3.

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