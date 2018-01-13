"Чавес" - "Витория Гимараэш" - 4:3 (обзор)

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"Чавес" - "Витория Гимараэш" - 4:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 18-го тура чемпионата Португалии между "Чавесом" и "Виторией Гимараэш".

Не пропустите: Сверхрезультативный первый тайм и победный гол в концовке: "Чавес" сильнее "Витории Гимараэш". | http://soccernews.ru

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