"Чайф" подготовил новую песню про 5:0, теперь она про сборную России

Основатель группы "Чайф" Владимир Шахрин, который написал знаменитую песню "Аргентина – Ямайка 5:0", переделал ее в честь победы сборной России над Саудовской Аравией (5:0) на Чемпионате Мира-2018 (5:0)

"Уходит боль, уходит боль, Россия – Саудовская Аравия 5:0", – спел Шахрин в своем Инстаграме.

Видео: "Чайф" поет новую песню про 5:0.

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