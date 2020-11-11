"Чайка" обыграла "Динамо" Брянск в матче ФНЛ
"Чайка" обыграла брянское "Динамо" в матче 21-го тура ФНЛ.
Победный гол забил полузащитник Константин Савичев, реализовавший пенальти.
"Чайка" - "Динамо Бр" - 1:0 (1:0)
Гол: Савичев, 20 (с пенальти) - 1:0
"Чайка": Филиппов, Гогличидзе, Хайруллов, Ужгин (Пискунов, 62), Хозин, Савичев (Бычков, 90), Алейников (Безденежных, 71), Карташов, Глушков (Володкин, 77), Леонтьев, Кулишев (Умаев, 59).
"Динамо Бр": Вамбольт, Никитин (Дрогунов, 55), Сапаев, Луппа, М.В.Васильев, Першин (Пикатов, 85), Каретник (Укомский, 67), Мараев, Валикаев, Вотинов, Агуреев (Баранов, 57).
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