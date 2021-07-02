"Чайку" исключили из ФНЛ за организацию договорных матчей
Фото сайт РФС
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС ввёл жёсткие санкции против "Чайки" из Песчанокопского.
Клуб из Ростовской области понижен в классе за доказанную организацию договорных матчей в сезоне 2018/2019.
Таким образом, "Чайка" в новом чемпионате будет выступать в ПФЛ. Благодаря этому прописку в ФНЛ сохранит "Томь".
Бывший спортивный директор клуба из Песчанокопского Олег Баян пожизненно отстранён от футбольной деятельности.
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