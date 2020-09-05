Подруга Федуна сравнила работу Цорна и Газизова

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Подруга Федуна сравнила работу Цорна и Газизова

Зарема Салихова, девушка владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о работе нового генерального директора клуба Шамиля Газизова.

"Я верю в него. Он опытный, продемонстрировал на своем примере, как футболисты, которые приходили в "Уфу" за маленькие деньги, выступают в сборной России, в московских топ-клубах. Это раз. Во-вторых, он со всеми футболистами хорошо расстается. Ни один футболист про Шамиля не сказал плохо. В-третьих, я верю, что он профессионал, у него все получится. Он делает это все самостоятельно, не беспокоит Федуна по каждому малейшему поводу, за все несет ответственность сам.

Структура в клубе продолжит меняться. Я рада, что он вернул Аверьянова. За той селекцией есть футболисты, которые привели "Спартак" к чемпионству. Это та селекция собирала. Когда пришел Томас Цорн, он сразу всех распустил. И назначил Чистякова, пришедшего из "Спартака". Это неправильно, когда селекция - один человек и гендиректор. Они не спорят, у них нет другого мнения. И отсюда все эти странные трансферы за сумасшедшие деньги", - приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

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