ЦСКА планирует подписать трех новых футболистов в январе

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ЦСКА планирует подписать трех новых футболистов в январе

ЦСКА определился с планами на зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Иван Карпов, "армейцы" намерены подписать трех футболистов - в полузащиту и атаку.

Отмечается, что ЦСКА будет искать опытных игроков, а не молодых на перспективу.

Напомним, что цели ЦСКА в этом сезоне - топ-3 РПЛ и победа в Кубке России.

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