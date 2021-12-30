ЦСКА планирует подписать трех новых футболистов в январе
ЦСКА определился с планами на зимнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Иван Карпов, "армейцы" намерены подписать трех футболистов - в полузащиту и атаку.
Отмечается, что ЦСКА будет искать опытных игроков, а не молодых на перспективу.
Напомним, что цели ЦСКА в этом сезоне - топ-3 РПЛ и победа в Кубке России.
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