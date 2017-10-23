Чеченские власти требуют от студентов посещения матчей "Ахмата" под угрозой исключения

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Чеченские власти требуют от студентов посещения матчей "Ахмата" под угрозой исключения

Руководство "Ахмата" намерено добиться полного заполнения стадиона на матче 15-го тура чемпионата России против "Анжи", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, власти Чечни потребовали от студентов, обучающихся в учебных заведения, посетить этот матч. В случае не повиновения студентам грозит отчисление, а ректорам вузов увольнения.

Стоит отметить, что власти республики были крайне недовольны посещаемостью предыдущего домашнего матча "Ахмата" против "Спартака" (1:2).

Ранее сообщалось, что в Чечне школы обязали закупать дневники с эмблемой ФК "Ахмат".

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