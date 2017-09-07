Чеферин: "Если не принять серьезных санкций к нарушителям правила финансового Fair Play, то ничего не изменится"

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Чеферин: "Если не принять серьезных санкций к нарушителям правила финансового Fair Play, то ничего не изменится"Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о ситуации с нарушением правила финансового Fair Play грандами европейского футбола.

"Я являюсь юристом по образованию, поэтому я знаю, что, если клуб был наказан штрафом в первый раз, то в следующий раз санкции должны быть жестче. Я не говорю здесь конкретно об определенном клубе, так как наши расследования еще не завершены. Но давайте быть откровенными - если не принять к нарушителям серьезных санкций, то ничего не изменится. Мы призываем всех следовать правилам. Если это не сработает - последует суровое наказание", - цитирует Чеферина FootMercato.

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