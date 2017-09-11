Чеферин: "Если ПСЖ окажется виновен в нарушении ФФП, то я готов исключить его из еврокубков"

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал информацию о том, что ПСЖ, возможно, нарушил правила финансового Fair Play.

"Если ПСЖ окажется виновен в нарушении ФФП, то я готов исключить его из еврокубков. Мы не боимся наказать ПСЖ. Никто не может быть выше закона", - приводит слова Чечерина L'Equipe.

Напомним, что этим летом ПСЖ приобрел новых игроков - Неймара и Юри Берчиче на 238 миллионов евро. Кроме того, парижане арендовали Килиана Мбаппе с обязательством выкупа в 135 миллионов евро.

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