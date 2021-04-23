Чеферин грозится запретить участие в еврокубках клубам, оставшимся в Суперлиге

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Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал ситуацию с европейской Суперлигой и пригрозил клубам, которые все еще остаются в проекте, что еврокубки будут для них недоступны.

Напомним, "Реал", "Барселона", "Ювентус" и "Милан" остались последними клубами, которые еще не объявили о своем выходе из Суперлиги.

"Очевидно, что клубы должны будут решить, являются ли они Суперлигой или европейским клубом. Если они говорят: мы Суперлига, – то, конечно, они не будут играть в Лиге Чемпионов. И если они готовы к этому, то могут играть в собственном турнире", – приводит слова функционера Associated Press.