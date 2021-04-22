Чеферин: "Из клубов Суперлиги "Барселона" разочаровала меньше всех"
Фото Global Look Press / Jan Huebner
Президент УЕФА Александер Чеферин признался, что к "Барселоне" у него меньше всего вопросов в истории с созданием Суперлиги Европы.
"В какой-то степени меня разочаровали все, но "Барселона", пожалуй, меньше всех. Лапорта совсем недавно занял пост президента, я разговаривал с ним несколько раз. Он находится под серьёзным давлением из-за финансовых проблем. Впрочем, будучи хитрым переговорщиком, Лапорта нашёл способ красиво выйти из ситуации", - приводит слова Чеферина 24ur.
Напомним, что изначально "сине-гранатовые" не опровергали своё участие в Суперлиге, а когда стало понятно, что проект находится на грани провала, Лапорта заявил, что клуб не может принимать такие важные решения без одобрения сосьос.
Не пропустите: Чеферин ответил Пересу, который заявил о нежелании видеть словенца на посту президента УЕФА. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14