Чеферин: "Из клубов Суперлиги "Барселона" разочаровала меньше всех"

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Президент УЕФА Александер Чеферин признался, что к "Барселоне" у него меньше всего вопросов в истории с созданием Суперлиги Европы.

"В какой-то степени меня разочаровали все, но "Барселона", пожалуй, меньше всех. Лапорта совсем недавно занял пост президента, я разговаривал с ним несколько раз. Он находится под серьёзным давлением из-за финансовых проблем. Впрочем, будучи хитрым переговорщиком, Лапорта нашёл способ красиво выйти из ситуации", - приводит слова Чеферина 24ur.

Напомним, что изначально "сине-гранатовые" не опровергали своё участие в Суперлиге, а когда стало понятно, что проект находится на грани провала, Лапорта заявил, что клуб не может принимать такие важные решения без одобрения сосьос.

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