Чеферин: "Мы обяжем клубы заплатить налог на роскошь"

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил о планах организации бороться за то, чтобы остановить скупку лучших игроков богатыми клубами.

"Самые богатые клубы скупают всех лучших игроков. Мы должны остановить это. Мы обяжем клубы, которые не будут соблюдать новые правила, заплатить налог на роскошь", - отметил он.

Напомним, что в УЕФА намерены ввести ограничения для трансферов таким образом, чтобы разница между покупками и продажами не составляла более 100 миллионов евро.

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