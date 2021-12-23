Чеферин назвал главное достижение УЕФА в 2021 году

Теги александер чеферинуефасуперлига (европейская)

Чеферин назвал главное достижение УЕФА в 2021 году Фото: твиттер УЕФА

Глава УЕФА Александер Чеферин рассказал о главном достижении в 2021 году.

"Отмена Суперлиги, вызванная политическим и народным осуждением всего континента, стала нашей главной победой в 2021 году. Ее целью было пополнение банковских счетов нескольких клубов. Суперлига угрожала ценностям, лежащим в основе европейской спортивной модели и миссии УЕФА", - приводит слова Чеферина Calciomercato.

Напомним, что Суперлига просуществовала всего два дня. Изначально турнир состоял из 12 клубов-основателей. Сейчас за существование турнира борются "Барселона", "Реал" и "Ювентус".

Читайте также: Клубы Суперлиги продолжают работу над проектом. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" готов выплатить отступные за Холанда

"Манчестер Сити" готов выплатить отступные за Холанда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов