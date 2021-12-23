Чеферин назвал главное достижение УЕФА в 2021 году

Фото: твиттер УЕФА

Глава УЕФА Александер Чеферин рассказал о главном достижении в 2021 году.

"Отмена Суперлиги, вызванная политическим и народным осуждением всего континента, стала нашей главной победой в 2021 году. Ее целью было пополнение банковских счетов нескольких клубов. Суперлига угрожала ценностям, лежащим в основе европейской спортивной модели и миссии УЕФА", - приводит слова Чеферина Calciomercato.

Напомним, что Суперлига просуществовала всего два дня. Изначально турнир состоял из 12 клубов-основателей. Сейчас за существование турнира борются "Барселона", "Реал" и "Ювентус".

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