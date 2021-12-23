Чеферин назвал главное достижение УЕФА в 2021 году
Фото: твиттер УЕФА
Глава УЕФА Александер Чеферин рассказал о главном достижении в 2021 году.
"Отмена Суперлиги, вызванная политическим и народным осуждением всего континента, стала нашей главной победой в 2021 году. Ее целью было пополнение банковских счетов нескольких клубов. Суперлига угрожала ценностям, лежащим в основе европейской спортивной модели и миссии УЕФА", - приводит слова Чеферина Calciomercato.
Напомним, что Суперлига просуществовала всего два дня. Изначально турнир состоял из 12 клубов-основателей. Сейчас за существование турнира борются "Барселона", "Реал" и "Ювентус".
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|6
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|6
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|Осер
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|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4