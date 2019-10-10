Чеферин назвал сумму, которую УЕФА выделила на российский футбол за последние 15 лет

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Чеферин назвал сумму, которую УЕФА выделила на российский футбол за последние 15 лет

Президент УЕФА Александер Чеферин раскрыл размер финансовых вливаний организации в российский футбол.

"За четырёхлетний цикл, с 2016 года по 2020 год, доход УЕФА составил 30 миллиардов евро. Но важны не цифры, важно делиться и развивать спорт. Поэтому мы распределяем между национальными федерациями около 85 процентов всех наших доходов. К примеру, российский футбол с 2004 года получил около 800 миллионов евро от УЕФА", - сказал Чеферин.

Стоит отметить, что президент УЕФА принял участие в форуме "Россия - спортивная держава".

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