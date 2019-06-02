Чеферин: "Не считаю ошибкой проведение финала Лиги Европы в Баку"
Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на критику о месте проведения финального матча Лиги Европы "Челси" - "Арсенал" (4:1), который состоялся в Баку.
"Я не считаю ошибкой проведение финала Лиги Европы в Баку. Футбол - это развитие и страсть. Люди говорят, что стадион не был заполнен. Да, так и было. Но мы сумели добиться третьего в истории показателя по посещаемости финалов Лиги Европы. Футбол необходимо развивать не только в крупных странах.
Что касается ситуации с Мхитаряном, то мы получили гарантии его безопасности. Не ехать ни игру было его личным решением, которое я полностью уважаю", - цитирует Чеферина Daily Mail.
Напомним, что "Челси" и "Арсенал" вернули УЕФА более шести тысяч билетов на финал, так как болельщики не смогли добраться до Баку. Кроме того, критике подверглась трансляция матча, которая велась со слишком высокой камеры.
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