Чеферин: "Не считаю ошибкой проведение финала Лиги Европы в Баку"

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Чеферин: "Не считаю ошибкой проведение финала Лиги Европы в Баку"
Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на критику о месте проведения финального матча Лиги Европы "Челси" - "Арсенал" (4:1), который состоялся в Баку.

"Я не считаю ошибкой проведение финала Лиги Европы в Баку. Футбол - это развитие и страсть. Люди говорят, что стадион не был заполнен. Да, так и было. Но мы сумели добиться третьего в истории показателя по посещаемости финалов Лиги Европы. Футбол необходимо развивать не только в крупных странах.

Что касается ситуации с Мхитаряном, то мы получили гарантии его безопасности. Не ехать ни игру было его личным решением, которое я полностью уважаю", - цитирует Чеферина Daily Mail.

Напомним, что "Челси" и "Арсенал" вернули УЕФА более шести тысяч билетов на финал, так как болельщики не смогли добраться до Баку. Кроме того, критике подверглась трансляция матча, которая велась со слишком высокой камеры.

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