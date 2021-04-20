Чеферин обратился к клубам АПЛ, согласившимся выступать в Суперлиге

Фото Picture Alliance / Автор неизвестен

Президент УЕФА Александер Чеферин призвал шесть топ-клубов АПЛ, которые дали согласие на участие в Суперлиге Европы, ещё раз подумать над своим решением.

Обращение адресовано "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпулю", "Челси", "Арсеналу" и "Тоттенхэму".

"Джентльмены, вы допустили гигантскую ошибку. Важно, что у вас ещё есть время передумать. Каждый может ошибиться. Опомнитесь, но не из любви к футболу, потому что, думаю, у некоторых из вас его не так уж много, а из уважения к тем, кто неустанно работает, чтобы пойти на стадион, чтобы поддержать команду, и хочет, чтобы мечта жила. Ради них вы обязаны изменить своё мнение", - цитирует Чеферина The Telegraph.

Напомним, что участникам Суперлиги грозит отстранение от всех турниров под эгидой УЕФА. Пока в новом турнире только 12 команд.

Не пропустите: Инфантино высказался о создании Суперлиги Европы. | http://soccernews.ru