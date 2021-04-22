Чеферин ответил Пересу, который заявил о нежелании видеть словенца на посту президента УЕФА

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Глава УЕФА Александер Чеферин отреагировал на слова президента мадридского "Реала" Флорентино Переса в свой адрес.

Напомним, что руководитель королевского клуба заявил, что не хочет видеть словенца во главе УЕФА, поскольку он позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес президентов клубов.

После объявления о создании европейской Суперлиги Чеферин назвал босса "Ювентуса" Андреа Аньелли лжецом.

"Флорентино Перес не желает видеть меня на посту главы УЕФА? Это ещё больше мотивирует меня остаться. Он хочет, чтобы президент слушался его и делал всё, что он хочет", - сказал Чеферин.

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