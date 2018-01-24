Чеферин: "Пока что рано использовать видеоповторы повсеместно"



Президент УЕФА Александр Чеферин считает, что система видеоповторов пока не готова для регулярного использования.

"Еще очень многие люди не понимают, как работает система VAR. Мне кажется, что пока что рано использовать видеоповторы повсеместно. Сначала арбитры должны пройти соответствующий курс обучения", - приводит слова Чеферина The Telegraph.

Напомним, что система видеоповторов уже используется в Серии А и Бундеслиге. В следующем сезоне их примеру собираются последовать Премьер-лига и Ла Лига.

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