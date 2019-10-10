Чеферин пригласил Путина на церемонию открытия Евро-2020

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Чеферин пригласил Путина на церемонию открытия Евро-2020

Глава УЕФА Александер Чеферин пообщался на полях форума "Россия - спортивная держава" с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы приглашаем на церемонию открытия Евро всех президентов. Я знаю, что это несколько далеко, но если у вас получится приехать, мы будем очень рады. Для нас это будет большая честь", - сказал Чеферин.

"Я постараюсь", - ответил Путин.

Напомним, что церемония состоится в Риме 12 июня.

Сборная России практически обеспечила себе путёвку на континентальное первенство - команде нужно набрать всего 4 очка в оставшихся 4 матчах квалификации.

Не пропустите: Сборная России определилась с игровой формой на матч с Шотландией. | http://soccernews.ru
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