Чеферин пригласил Путина на церемонию открытия Евро-2020
Глава УЕФА Александер Чеферин пообщался на полях форума "Россия - спортивная держава" с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы приглашаем на церемонию открытия Евро всех президентов. Я знаю, что это несколько далеко, но если у вас получится приехать, мы будем очень рады. Для нас это будет большая честь", - сказал Чеферин.
"Я постараюсь", - ответил Путин.
Напомним, что церемония состоится в Риме 12 июня.
Сборная России практически обеспечила себе путёвку на континентальное первенство - команде нужно набрать всего 4 очка в оставшихся 4 матчах квалификации.
Не пропустите: Сборная России определилась с игровой формой на матч с Шотландией. | http://soccernews.ru
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|Группа B
|М
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|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
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|Польша
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|7
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|3
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|М
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|7
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|3
|6
|3
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|3
|4
|4
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|3
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|1