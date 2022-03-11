Чеферин рассказал, как повлияло на УЕФА расторжение контракта с "Газпромом"

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Чеферин рассказал, как повлияло на УЕФА расторжение контракта с "Газпромом"

Фото твиттер УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о прекращении сотрудничества с российской компанией "Газпром".

"Думаю, это правильное решение. Хоть оно нам дорого обошлось в плане финансов. Важно ли смотреть, из какой страны поступают деньги? Если рассматривать вопрос так, то это популизм. Политикам легко кричать. Но если смотреть на ситуацию глобально, все ли крупные западные компании соблюдают права человека?

Нас просили расторгнуть контракт с "Газпромом" ещё до введения санкций в отношении России. При этом Европа всё равно продолжает покупать российский газ", - приводит слова Чеферина Corriere della Sera.

Стоит отметить, что "Газпром" был спонсором УЕФА с 2012 года и платил, по неофициальным данным, до 40 миллионов евро ежегодно.

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