Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин рассказал о позиции УЕФА по трансферу Неймара из каталонской "Барселоны" во французский ПСЖ.

"Мы проверим все случаи без исключения. Но я являюсь юристом по образованию, и я не комментирую домыслы, которые не получили подтверждения. Пока же не было проведено соответствующее расследование. Но опять- таки ни одно государство не может купить игрока ", - цитирует Чеферина L'Equipe.

Напомним, Райола назвал футболиста, который сможет заменить Неймара в "Барселоне". | soccernews.ru