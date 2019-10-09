Чеферин рассказал, в каком случае сборные России и Украины могут сыграть друг с другом

Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал, при каких условиях Россия и Украина смогут сыграть друг против друга в ближайшее время.

Напомним, сборные разводят по соображениям безопасности из-за напряженной политической обстановки между странами.

"История знала множество различных ситуаций, но с ходом времени они меняются. И эта ситуация с Россией и Украиной изменится, я не вижу причин, почему это не произойдет. Футбол полон неожиданностей, представьте, если обе команды выйдут в полуфинал или финал Евро-2020. Тогда они точно будут играть между собой в Лондоне", - заявил Чеферин.

Завтра, 10 октября, состоится матч Россия - Шотландия на стадионе "Лужники". Начало - в 21:45 (мск).

А еще: На матч Россия - Шотландия назначена бригада судей из Дании| http://soccernews.ru