Чеферин: "Санкт-Петербург успешно примет матчи чемпионата Европы"

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Чеферин: "Санкт-Петербург успешно примет матчи чемпионата Европы"Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что Санкт-Петербург готов принять матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Напомним, что европейское первенство в 2020 году впервые пройдет сразу в 12 странах. Встречи группового этапа в Санкт-Петербурге пройдут 13, 17 и 22 июня, четвертьфинал - 3 июля.

"Стадион "Санкт-Петербург" уже принимал матчи Кубка конфедераций. Арена готова к чемпионату мира, так что нет оснований полагать, что она не будет готова к чемпионату Европы. Все в порядке. Без сомнений, стадион успешно примет матчи чемпионата Европы через два года", - сказал он. | http://soccernews.ru

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