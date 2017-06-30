Чеферин: "УЕФА пока не планирует вводить системы видеоповторов"

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация пока не планирует использовать видеоповторы в судействе.

"Потребуется много тестировать систему видеоповторов, чтобы убедить меня. Мы не отвергаем технологии. Но УЕФА пока не планирует вводить эти системы. Конечно, технология фиксации гола по линии ворот вошла в футбол замечательно, несмотря на обилие критики. Однако нам не следует разрушать течение игры, позволяя каждые десять минут приостанавливать действо на несколько минут" - сказал функционер.

Не пропустите: Президент УЕФА: "Необходимо ввести потолок зарплат". | http://soccernews.ru