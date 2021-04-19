Чеферин в пятницу попытается исключить участников Суперлиги из 1/2 финала ЛЧ и ЛЕ

Теги александер чеферинчелсиреал мадридманчестер ситиманчестер юнайтедарсенал лондон

Чеферин в пятницу попытается исключить участников Суперлиги из 1/2 финала ЛЧ и ЛЕФото: Твиттер @btsportfootball 
В эту пятницу, 23 апреля, УЕФА примет решение о судьбе полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

На заседании будет поднят вопрос возможного отстранение участников Суперлиги от участия в 1/2 финала еврокубков в этом сезоне.

Исключение грозит "Реалу", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналу".

По данным журналиста Фабрицио Романо, президент УЕФА Александер Чеферин настаивает на дисквалификации названных клубов, однако многое будет зависеть от мнения юристов, которые должны доказать законность такого решения.

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