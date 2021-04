Чеферин в пятницу попытается исключить участников Суперлиги из 1/2 финала ЛЧ и ЛЕ

Фото: Твиттер @btsportfootball

В эту пятницу, 23 апреля, УЕФА примет решение о судьбе полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

На заседании будет поднят вопрос возможного отстранение участников Суперлиги от участия в 1/2 финала еврокубков в этом сезоне.

Исключение грозит "Реалу", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналу".

По данным журналиста Фабрицио Романо, президент УЕФА Александер Чеферин настаивает на дисквалификации названных клубов, однако многое будет зависеть от мнения юристов, которые должны доказать законность такого решения.

UEFA decision about UCL and UEL semi-finals will be made in the next days after meeting with legal team.



They’ll decide whether to exclude City, Chelsea, Real, Man Utd, Arsenal.



Ceferin wants to “ban them as soon as possible”. It’s NOT decided - depends by the legal team.