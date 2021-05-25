Чеферин высказался о Лиге Конференций

Фото: инстаграм Лиги Конференций/Автор неизвестен

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о создании Лиги конференций.

"Мы хотим сделать наши турниры более инклюзивными – дать клубам и болельщикам возможность мечтать и бороться за европейские трофеи.

Вот почему мы создали Лигу конференций. В состав УЕФА входят 55 национальных ассоциаций, и важно дать клубам из как можно большего числа ассоциаций шанс продлить выступление в Европе на как можно более долгий срок", – сказал Чеферин.

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