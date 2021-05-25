Чеферин высказался о Лиге Конференций
Фото: инстаграм Лиги Конференций/Автор неизвестен
Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о создании Лиги конференций.
"Мы хотим сделать наши турниры более инклюзивными – дать клубам и болельщикам возможность мечтать и бороться за европейские трофеи.
Вот почему мы создали Лигу конференций. В состав УЕФА входят 55 национальных ассоциаций, и важно дать клубам из как можно большего числа ассоциаций шанс продлить выступление в Европе на как можно более долгий срок", – сказал Чеферин.
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|О
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|3
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18