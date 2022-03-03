Чеферин высказался о возможном возрождении Суперлиги

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Чеферин высказался о возможном возрождении Суперлиги

Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

Президент УЕФА Александр Чеферин поделился мнением о планах "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса" возродить проект Суперлиги.

"Суперлига - это разговор не о футболе. Она не имеет отношения к футбольному проекту. Нелогично запускать подобное в период пандемии. УЕФА стремится помогать клубам в этот сложный период. Они же использовали для Суперлиги сначала пандемию, а теперь войну. Клубы могут создавать свои турниры, но тогда они не должны рассчитывать на участие в турнирах под эгидой УЕФА. Я устал от этой Суперлиги. Эта затея лишена смысла", - приводит слова Чеферина Marca.

Напомним, что в 2021 году 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Впрочем, через несколько дней из проекта вышли девять клубов.

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