Чеферин высказался о возможном возрождении Суперлиги
Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен
Президент УЕФА Александр Чеферин поделился мнением о планах "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса" возродить проект Суперлиги.
"Суперлига - это разговор не о футболе. Она не имеет отношения к футбольному проекту. Нелогично запускать подобное в период пандемии. УЕФА стремится помогать клубам в этот сложный период. Они же использовали для Суперлиги сначала пандемию, а теперь войну. Клубы могут создавать свои турниры, но тогда они не должны рассчитывать на участие в турнирах под эгидой УЕФА. Я устал от этой Суперлиги. Эта затея лишена смысла", - приводит слова Чеферина Marca.
Напомним, что в 2021 году 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Впрочем, через несколько дней из проекта вышли девять клубов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14